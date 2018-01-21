وصول 40 جثة لحوثيين لقوا حتفهم في جبهة البقع
أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن وصول 40 جثة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن لقوا حتفهم في جبهة البقع.
وأوضحت المصادر أن الجثث تابعة لحوثيين معظمهم من محافظة عمران، لافتة إلى وجود القادة الحوثيين سليم الحنمي وماجد الهجوان بين القتلى.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3109 ] نشر منذ 18 دقيقة
ارمو جثث الحوثيين للكلاب والسباع والضباع
ذولي جراثيم حشرات ضارهـ للعنهم الله دنيا وآخرهـ
صالح[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 دقيقة
الظاهر عدد الحوثين نصف اليمن ثلاث سنوات قتل فيهم ولاجايين يخلصو