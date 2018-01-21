وصول 40 جثة لحوثيين لقوا حتفهم في جبهة البقع

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن وصول 40 جثة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن لقوا حتفهم في جبهة البقع.

وأوضحت المصادر أن الجثث تابعة لحوثيين معظمهم من محافظة عمران، لافتة إلى وجود القادة الحوثيين سليم الحنمي وماجد الهجوان بين القتلى.