صور مسربة لـهاتف ” جلاكسي إس 9 بلس “

نورة الشهري (صدى):

في الوقت الذي تستعد فيه شركة ” سامسونج ” للكشف عن الهاتف الجديد الخاص بها ” جلاكسي إس 9 بلس ” ، أظهرت تقارير إخبارية صور جديدة مسربة عن الهاتف.

وظهر في الصور أن الشاشة الخاصة بالهاتف أوسع، وأن حوافها المنحنية أكثر دقة في عرض كل أنواع المحتوى، وأنحف من النسخ السابقة للهاتف، بالإضافة إلى أن تصميمه أكثر جاذبية.

وكانت شركة ” سامسونج ” تستعد للكشف عن هذا الهاتف في معرض الجوال العالمي، بمدينة ” برشلونة ” الإسبانية، وذلك بنهاية شهر فبراير المقبل.