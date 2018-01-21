تحركات دبلوماسية داخل اليمن لتصنيف الحوثي ” جماعة إرهابية “

فهمي محمد(صدى):

يشهد الوضع اليمني تحركات دبلوماسية من قبل الحكومة اليمنية، من أجل توحيد المجتمع الدولي، وإنجاح التصويت على مشروع قرار دولي يصنف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك خلال الشهر المقبل.

وأشارت مصادر، إلى وجود حوارات سرية بين مختلف القوى السياسية باليمن؛ من أجل الاتفاق على تحالف وطني لمواجهة الانقلاب، وكذلك مناقشة مستقبل الشراكة بين مختلف الأحزاب والقوى والمكونات السياسية.

في هذا السياق، كشفت مصادر عن تهديد قيادات الحوثي الإرهابية لبرلمانيين يمنيين بتصفية عائلاتهم إذا استجابو لدعوات السلطة بالتوجه إلى عدن وعقد جلسة برلمانية فبراير المقبل.

وبيَّنت المصادر، أن البرلمانيين اعترضوا على هذه التهديدات خلال اجتماع بينهم وبين قيادات حوثية، عدا يحيى الراعي رئيس البرلمان، الذي ظهر في موقف خائف ومتذبذب.