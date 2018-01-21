” العثيمين ” يدعو لمواصلة الدعم السياسي والأمني والاقتصادي للحكومة اليمنية
قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، اليوم الأحد، إن المنظمة تتابع التطورات في اليمن مؤكدًا على مواصلة دعم وتأييد الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
وجدد ” العثيمين ” في كلمته خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري المعني باليمن، إدانته لمليشيا الحوثي الإيرانية ومواصلتها لإطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، بالإضافة لإدانة من يقف وراءها.
وتابع: ” نشيد بمساهمات الدول الأعضاء لتقديم الدعم لليمن وندعو جميع الدول إلى مواصلة الدعم السياسي والأمني والاقتصادي للحكومة اليمنية “.
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