” العثيمين ” يدعو لمواصلة الدعم السياسي والأمني والاقتصادي للحكومة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، اليوم الأحد، إن المنظمة تتابع التطورات في اليمن مؤكدًا على مواصلة دعم وتأييد الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وجدد ” العثيمين ” في كلمته خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري المعني باليمن، إدانته لمليشيا الحوثي الإيرانية ومواصلتها لإطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، بالإضافة لإدانة من يقف وراءها.

وتابع: ” نشيد بمساهمات الدول الأعضاء لتقديم الدعم لليمن وندعو جميع الدول إلى مواصلة الدعم السياسي والأمني والاقتصادي للحكومة اليمنية “.