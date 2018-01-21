لأول مرة.. عملية زرع وجه بفرنسا

باريس(صدى):

خضع شاب فرنسي في الأربعينيات من عمره لعملية زرع وجهين، حيث تمكن الأطباء بفرنسا ولأول مرة من إجراء عملية زرع وجه ثاني على الوجه الأصلي لذلك الشاب الذي عاش لمدة شهرين دون وجه، وذلك بعدما رفض جسمه استقبال عملية زرع الوجه العادية.

وفي هذا الصدد، أكدت وكالة الطب الحيوي بفرنسا في بيان صادر عنها أن ” نجاح هذه العملية يظهر أمامنا أن عملية زرع الوجه صارت ممكنة، ولكننا نحتاج لبضعة أسابيع كي نحطم علي نجاح العملية أو فشلها، مضيفًا أن العملية استغرقت يومين، دون أن تتعرض لأي مشاكل ” .

ويذكر أن عمليات زراعة الوجه ليست بالنوع المضمون نجاحه، فهي لم تلقى حتى الآن نجاح كبير؛ حيث أجري حتى الآن 40 عملية، توفي ستة منهم، وذلك بعد رفض أجسادهم تقبل عضو أجنبي آخر.