اليوم.. فتح باب التسجيل في الدورات العسكرية لعدد من الرتب

عبدالله الدوسري(صدى):

فتحت مديرية الأمن العام لشؤون التدريب، اليوم الأحد، باب القبول والتسجيل في الدورات العسكرية لعدد من الرتب، بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة .

وأوضحت المديرية أن التقديم مستمر حتى صباح الخميس المقبل الموافق 8/5/1439هـ، لافته إلى أنه لا توجد أفضلية لأسبقية التسجيل في الموقع، حيث سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي واختبار القدرات العامة.

وأشارت إلى أن التقديم لرتبة جندي أول لحملة شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها أو ما يعادلها، إلى جانب دورة تخصصية مدة دراستها من 6 أشهر إلى سنة و6 أشهر، بينما التقديم لرتبة جندي سيكون لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما أضافت أن التقديم لرتبة جندي أول متاح لحملة شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها أو ما يعادلها، إلى جانب دورة تخصصية مدة دراستها من 6 أشهر إلى سنة وستة أشهر، بينما التقديم لرتبة جندي سيكون لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ودعت مديرية الأمن العام الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية للإطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية على الرابط التالي هنا.