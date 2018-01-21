قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم طفلان بالخليل

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثمانية فلسطينيين ، بينهم طفلان، من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل، كما سلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين نور عبد الحافظ أبو شمعة ، وجبر ربحي جبر البدوي ، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في مخيم العروب شمالا.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت عياد عويضات من قرية شيوخ العروب، واحدوش أنور احدوش وعلاء فيصل عرعر من بلدة صوريف غربا، وموسى رشيد ونجليه نزار ومصعب من بلدة يطا جنوبا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.