ممرضة بريطانية تقدم ما يثبت صحة شهادتها التدريبية للنيابة العامة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، عطا الله العمراني، عن بدء تحقيق النيابة العامة مع ممرضة بريطانية تعمل في مستشفى الملك خالد.

كما أشار إلى أن هيئة ” نزاهة ” في المنطقة خاطبت النيابة العامة للتحقيق مع ممرضتين ” بريطانية وفلبينية ” ، بشأن تقديهم شهادة تدريبية مزورة.

وأضاف أن الممرضة البريطانية قدَّمت إلى النيابة العامة ما يثبت صحة وسلامة حصولها على الشهادة التدريبية بالطرق النظامية، موضحاً أن الممرضة الفلبينية انتهى عقدها بالمملكة منذ شهرين وغادرتها.