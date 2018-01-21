بالصور.. فتيات يرصدن وجود شبح بصورهن

إدنبرة(صدى):

رصدت مجموعة فتيات شيئاً غريباً بصورة تجمعهن خلال حفل زفاف إحدى صديقاتهن ، بمنطقة نائية في أسكتلندا .

حيث أنه بعد التقاط صورة جماعية لاحظن ظهور صبي صغير في الخلفية، مما جعلهن يتساءلن عنه، وبحث بعضهن عبر الإنترنت على المنطقة ليجدن أن صبيا غرق بالبحيرة الموجودة بالمكان في وقت سابق عام 1994 بينما كان يسير ليلا وضل الطريق في عطلة مع والديه وتحول جسده للون الأزرق بفعل البرودة ، وأن ماظهر هو شبحه .