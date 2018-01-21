مخترع سعودي مرشح لنيل جائزة ” webby awards “

عادل الحربي (صدى):

رُشح المخترع السعودي المهندس فوزان بن عبد العزيز القديري، للمنافسة الدولية لمطوري البرامج في العالم بنظام ” IOS ” ، عن فئة ” Ware able ” ؛ وذلك لنيل لقب أفضل مطور برامج عن هذه الفئة، من بين أكثر من 70 دولة يتنافس معهم.

وتم ترشيح المخترع السعودي لهذه المنافسة؛ نظيرًا لاختراعه المتمثل في تصميم تطبيق يتحكم آليًا في وضع الهاتف المحمول ما بين حالة الرنين والصامت، عن طريق استشعار نبضات القلب.

وأوضح ” فوزان ” أن التطبيق جرى تحميله في أمريكا واليابان، وعدد من دول أوروبا، بالإضافة لتحميله في المملكة ودول الخليج العربية، مؤكدًا أنه ليس له أي اضرار على الصحة.

يذكر أن هذه المسابقة ستقام في شهر مايو المقبل بمدينة ” نيويورك ” الأمريكية، وسيتمكن الفائز فيها من الحصول على جائزة ” webby awards “.