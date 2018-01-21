وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأحد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تحليل أداء الشركات: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مسؤول خط المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير.

كما أكد البنك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح عبر هذا الرابط هنا .