زبون يعيد ساندوتش لعدم قطعه نصفيين متساويين

كانبرا(صدى):

أعاد زبون غاضب، ساندوتش جبن كان قد اشتراه من أحد المطاعم الموجود بـ ” أستراليا ” ؛ وذلك لأنه لم يتم قطعه في المنتصف تمامًا كما طلب، ما تسبب في إزعاجه.

وأوضح الزبون أنه اشترى الساندوتش من هذا المطعم، وفوجئ بأن الجبن خرج من جانبه، فاتضح له أن المطعم لم يقم بقطعه من المنتصف كما طلب، ليعود إليهم الزبون مرة أخرى، إلا أن العاملين في المحل قد قابلوا هذه الشكوى بالضحك والاستهزاء، مما أثار غضبه.

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