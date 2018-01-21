زبون يعيد ساندوتش لعدم قطعه نصفيين متساويين
أعاد زبون غاضب، ساندوتش جبن كان قد اشتراه من أحد المطاعم الموجود بـ ” أستراليا ” ؛ وذلك لأنه لم يتم قطعه في المنتصف تمامًا كما طلب، ما تسبب في إزعاجه.
وأوضح الزبون أنه اشترى الساندوتش من هذا المطعم، وفوجئ بأن الجبن خرج من جانبه، فاتضح له أن المطعم لم يقم بقطعه من المنتصف كما طلب، ليعود إليهم الزبون مرة أخرى، إلا أن العاملين في المحل قد قابلوا هذه الشكوى بالضحك والاستهزاء، مما أثار غضبه.
وحصلت هذه القصة على إعجاب واهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على العديد من اعجابات وتعليقات الآخرين ممن أحبوا القصة.
سلطان[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 40 دقيقة
انا اكره ذي الحركة .. جزء يكون خارج منه اللحم او الجبنة او الحشوة ، وجزء يكون فاضي ..
الحل / اسوي الشيء بنفسي بالبيت ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7173 ] نشر منذ 32 دقيقة
إللي سواه صحيح ولازم يشتكي على العاملين في المحل عند ألإداره .😡🍔😡.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3110 ] نشر منذ 24 دقيقة
شكل هذا الزبون يدقق ع كل صغيرهـ وكبيرهـ
نظامي بحت هههههههههههههه😡😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25814 ] نشر منذ 15 دقيقة
عالم فاضية
ياريت الواحد يشبع عقله وقدراته
بدال مايجتهد على بطنه🤔