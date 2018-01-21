هيئة الترفيه توضح حقيقة الصور المتداولة بشأن ” مهرجان شارع النور “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن ما تم تداوله عبرمواقع التواصل الاجتماعي بشأن فعالية ” مهرجان شارع النور ” ، عبارة عن تجمع لمجموعة من الأفراد رفضوا الخروج من موقع الفعالية بعد انتهائها.

وأضافت الهيئة، أن المجموعة توجهت إلى الجبل الموجود في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل ” المقام فيه الفعالية ” ، مشيرة إلى أن الصورة التي تم تداولها كانت للحظة خروج الزوار من الفعالية مساء الجمعة الماضية.

وأكدت الهيئة، أنها لم تسجل أية أعمال أو أحداث جانبية تعكر صفو الفعالية، طيلة فترة إقامتها من 18 إلى 20 يناير الجاري، موجهة الشكر إلى جميع زوار الفعالية لدورهم الكبير في إنجاحها.