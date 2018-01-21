” ماجد عبد الله ” ينشر تغريدة لأحد أهدافه ثم يسارع بحذفها

حامدالعمري (صدى):

اضطر مدير المنتخب الوطني لكرة القدم ماجد عبدالله، لحذف تغريدة من على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، بعد ساعات من نشرها، أمس السبت.

وتضمنت التغريدة صورة لأحد أهدافه في شباك فريق الهلال، مرفقًا بها سؤالاً لمتابعیه عن نتیجة هذه المباراة وموعد إقامتها.

وأقدم مدير المنتخب الوطني ولاعب النصر السابق، على حذف التغريدة بعدما تسببت في حدوث مهاترات ومشادات بين متابعيه.