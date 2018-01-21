جمرك حالة عمار يحبط محاولة تهريب قرابة 40 ألف حبة كبتاجون

خالد الضبيبي(صدى):

​تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولة تهريب (39.979) تسع وثلاثون ألف وتسعمائة وتسع وسبعون حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المنفذ.

وحول تفصيل ما سبق أوضح خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار أنه قَدِمت للجمرك حافلة تقل 49 راكبًا قدموا إلى المملكة بقصد ” العمرة ” وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للحافلة وركابها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في أمتعة أحد الركاب وذلك بإخفاء الكمية في عُلب أعشاب كانت ضمن أمتعته الشخصية، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات والمهرب.