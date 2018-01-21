الحكومة اليمنية تعلن رسميا أول موازنة لها بعد انقلاب مليشيا الحوثي قبل 3سنوات

فهمي محمد(صدى):

أعلنت الحكومة اليمنية موازنتها الجديدة للعام 2018م بعد توقف دام ثلاث سنوات عقب اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014م.

وأوضح رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم أن الموازنة الجديدة تبلغ تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال وبعجز مالي يبلغ 33‎%‎.

وقال، بن دغر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الموازنة وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرد على الشرعية وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب.

وأضاف أن مجلس النواب اليمني، سيعقد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة.