خبير عسكري: تركيا تسعى لإيقاف أي مشروع انفصالي للأكراد السوريين على حدودها
أعلن خبير عسكري سوري العقيد أحمد حمادة، اليوم الأحد، أن تركيا تسعى إلى إيقاف أي مشروع انفصالي للأكراد على حدودها مع سوريا من خلال شن عملية ” عفرين “.
وأوضح الخبير أنه من المتوقع استمرار تركيا في عملية ” عفرين ” حتى يتم القضاء نهائيًا على الأكراد السوريين في المنطقة.
وكانت انطلقت مساء أمس السبت، عملية ” غصن الزيتون ” ؛ لإرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابي داعش في مدينة عفرين، زاعمة ان الأكراد السورين يشكلون خطرًا على أمن حدودها.
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