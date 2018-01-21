خبير عسكري: تركيا تسعى لإيقاف أي مشروع انفصالي للأكراد السوريين على حدودها

أنقرة(صدى):

أعلن خبير عسكري سوري العقيد أحمد حمادة، اليوم الأحد، أن تركيا تسعى إلى إيقاف أي مشروع انفصالي للأكراد على حدودها مع سوريا من خلال شن عملية ” عفرين “.

وأوضح الخبير أنه من المتوقع استمرار تركيا في عملية ” عفرين ” حتى يتم القضاء نهائيًا على الأكراد السوريين في المنطقة.

وكانت انطلقت مساء أمس السبت، عملية ” غصن الزيتون ” ؛ لإرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابي داعش في مدينة عفرين، زاعمة ان الأكراد السورين يشكلون خطرًا على أمن حدودها.