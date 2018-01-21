جلد عروسين لتوددهما لبعضهما قبل الزواج
عاقبت السلطات في مدينة أتشيه الاندونيسية، على جلد عروسين على الملأ أمام حشد من الناس، بتهمة أنهما تقربا من بعضهما البعض قبل أيام قليلة من زواجهما.
وتم جلد العروسين بعشرين جلدة لكل منهما، باعتبار أن ” التودد والتقرب ” قبل الزواج، قد يكون مؤشرا على الرغبة في ” ممارسة الفاحشة ” بدون وجود علاقة رسمية.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن السلطات في مدينة أتشيه تفرض عقوبة الجلد على مجموعة من ” الجرائم ” ، مثل العلاقة خارج الزواج أو لعب القمار.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23523 ] نشر منذ 1 ساعة
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رااايق[ عدد التعليقات: 3449 ] نشر منذ 1 ساعة
العقاب حسب الظن بألنيه *
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قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) ۞
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب الفساد الي موجود في بونشاك وبالي
بنت النور[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه الفضائح دامهم تزوجو خلاص الله يستر عليهم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3110 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللله المستعان
م اهون الخلق ع الخالق
ان هم عصوهـ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25814 ] نشر منذ 9 دقائق
قلنا لكم تأكدوا وش وضعهم الأندنوسيين
أشك أنهم فاهمين الدين باالغلط
ياأنه في غلط باالترجمة
ياهم فاهمين الشغلة غلط
أو أن الدين ماأنتقل لهم باالشكل الصحيح
فاالحج يتغنون بأغاني طلال مداح يحسبونها أناشيد أسلامية
ويطلعون موتاهم راس كل سنة ويلبسونهم ويعطرونهم ويسولفون معهم
غير السحر الي صاير مهنة من لامهنة له فأندونسيا🤔