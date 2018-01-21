جلد عروسين لتوددهما لبعضهما قبل الزواج

جاكرتا(صدى):

عاقبت السلطات في مدينة أتشيه الاندونيسية، على جلد عروسين على الملأ أمام حشد من الناس، بتهمة أنهما تقربا من بعضهما البعض قبل أيام قليلة من زواجهما.

وتم جلد العروسين بعشرين جلدة لكل منهما، باعتبار أن ” التودد والتقرب ” قبل الزواج، قد يكون مؤشرا على الرغبة في ” ممارسة الفاحشة ” بدون وجود علاقة رسمية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن السلطات في مدينة أتشيه تفرض عقوبة الجلد على مجموعة من ” الجرائم ” ، مثل العلاقة خارج الزواج أو لعب القمار.