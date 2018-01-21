تسمم مواطن من لحوم مجهولة المصدر داخل أكياس الأرز.. والتجارة تستجيب

نايف السالم(صدى):

تفاجأ أحد المواطنون بعد شرائه كيس أرز من متجر شهير بالشرائع لبيع المواد الغذائية ويملك فروعًا بمكة، بوجود قطع من اللحوم مجهولة المصدر داخله، ما أدى إلي تسمم المواطن وإصابته بتقرحات في اليد.

وأكد المواطن أنه قام أمس بالتسوق في المتجر وشراء أحد أنواع الأرز المعروفة والمغلف تغليفًا تامًّا، وعندما عاد للمنزل فتحه ووجد قطعة لحم كبيرة داخل كيس الأرز، وقد تبين أنها طبخت وأعيدت مرة أخرى داخل الكيس.

وتسائل المواطن عن كيفية وصول تلك اللحوم المجمدة بداخل الكيس، مستنكرًا حدوث مثل هذه الحالات في المتاجر الشهيرة والمعروفة التي يجب أن تكون مصدر ثقة لدى المستهلكين.

ومن جانبها استجابت وزارة التجارة لبلاغ المواطن على الفور، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إغلاق المتجر.