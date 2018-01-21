تسمم مواطن من لحوم مجهولة المصدر داخل أكياس الأرز.. والتجارة تستجيب
تفاجأ أحد المواطنون بعد شرائه كيس أرز من متجر شهير بالشرائع لبيع المواد الغذائية ويملك فروعًا بمكة، بوجود قطع من اللحوم مجهولة المصدر داخله، ما أدى إلي تسمم المواطن وإصابته بتقرحات في اليد.
وأكد المواطن أنه قام أمس بالتسوق في المتجر وشراء أحد أنواع الأرز المعروفة والمغلف تغليفًا تامًّا، وعندما عاد للمنزل فتحه ووجد قطعة لحم كبيرة داخل كيس الأرز، وقد تبين أنها طبخت وأعيدت مرة أخرى داخل الكيس.
وتسائل المواطن عن كيفية وصول تلك اللحوم المجمدة بداخل الكيس، مستنكرًا حدوث مثل هذه الحالات في المتاجر الشهيرة والمعروفة التي يجب أن تكون مصدر ثقة لدى المستهلكين.
ومن جانبها استجابت وزارة التجارة لبلاغ المواطن على الفور، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إغلاق المتجر.
رااايق[ عدد التعليقات: 3449 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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هذا دليل على أن الأكياس تفتح ويتم التلاعب بها وتغلق ** والفساد والغش التجاري *
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أييييه * طالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران *!! هههههههههههههههههههه