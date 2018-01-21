في 90 دقيقة.. بيكيه وشاكيرا يتعرضان للإهانة 3 ألاف مرة

ماجد محمد(صدى):

وجهت جماهير إسبانيول، عدد من كلمات السب والاستهجان، إلى نجم برشلونى بيكيه، وزوجته شاكيرا، خلال مباراة فريقهم أمام برشلونة في بطولة كأس الملك.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن اللاعب وزوجته تعرضوا للسب طوال المباراة، مشيرة إلى أن عدد مرات الإهانة التي تعرضا إليها خلال 90 دقيقة هي 3 ألاف مرة.

وفي هذا الصدد قال ” بيكيه ” ، إنه ليس صاحب قرار العقوبة، إلا أنه يتمنى أن يكون هناك عقوبات حتى لا يتكرر مثل تلك التصرفات الغير أخلاقية.