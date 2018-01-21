سيدة تلد بعد 10 أيام من وفاتها

كيب تاون(صدى):

شهدت قرية متهايسي بجنوب إفريقيا حادث غريب وصادم، حيث خرج رضيع ميت من رحم والدته بعد 10 أيام من وفاتها داخل تابوتها، واكتُشف الأمر بشكل مفاجئ خلال مراسم جنازتها.

وبدأت القصة المأساوية حين اشتكت الراحلة نومفيليسو نوماسونتو مدوي (33 عاما)، من ضيق مفاجئ في التنفس، عندما كانت في منزلها بالقرية ، إلا أنها توفيت بعد أيام قليلة من هذا العارض الصحي، فتسلمت إحدى الشركات المكلفة بالدفن والجنازة جثتها.

إلا أنه في اليوم السابق للجنازة (أي بعد 10 أيام من وفاتها)، لاحظ الموظفون أن رضيعا ميتا ظهر بين ساقي المرأة.

وعثر العاملون في صالة الجنازة على الطفل حديث الولادة، وأصيبوا بصدمة كبرى.

وعبرت والدة المتوفاة ماندزالا مامويي، في تصريحات إعلامية عن صدمتها، وقالت إن ابنتها توفيت فجأة بعد أن واجهت ” مشاكل في التنفس ” ، مضيفة: “دمرتني وفاة ابنتي المفاجئة، وتلقيت الآن صدمة حياتي عندما علمت أنها ولدت وهي ميتة بعد 10 أيام”.

أما السبب الطبي فعزاه الأطباء بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية إلى أنه بعد الوفاة قد يتم طرد الجنين من جسد الأم بمساعدة الغازات، وأن ارتخاء العضلات بعد الوفاة أسهم أيضا في الولادة.