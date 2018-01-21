تعيلم الرياض يعلن جاهزية مسيرات رواتب يناير بعد إضافة العلاوة والبدل

حمود العنزي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن جاهزية مسيرات رواتب شهر يناير، وذلك بعد إضافة العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة الذي، أقرته الأوامر السامية بـ1000 ريال لمدة عام.

وكشف مدير الموارد البشرية الأستاذ إبراهيم السالم، أن إجمالي رواتب منسوبي إدارة التعليم لشهر يناير تجاوز مبلغ المليار ومائة مليون ريال، مضيفاً أنه تم استكمال إعداد المسيرات الخاصة بها بعد استبعاد الحسومات الشهرية المستحقة على عدد من منسوبي الادارة .