” حماية المستهلك ” توضح طريقة تقديم شكوى عن المخالفات العقارية
أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، الطريقة التي يتم بها تقديم شكوى، في حالة وجود أي مخالفات عقارية.
وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” هل لديك شكوى على مكتب عقاري تجاوز نسبة عمولة البيع لأو الإيجار المحددة من قيمة العقد؟، أو غيرها من المخالفات العقارية؟، إذا يمكنك تقديم البلاغ عبر تطبيق ” وسطاء عقاريون ” ، من خلال الأجهزة الذكية.
وأضافت الجمعية روابط للأجهزة الذكية ” iOS ” ، و ” ANDROID ” ، لتقديم الشكوى من خلالهما عبر التطبيق السابق ذكره.
والروابط كالتالي:
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