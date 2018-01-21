” حماية المستهلك ” توضح طريقة تقديم شكوى عن المخالفات العقارية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، الطريقة التي يتم بها تقديم شكوى، في حالة وجود أي مخالفات عقارية.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” هل لديك شكوى على مكتب عقاري تجاوز نسبة عمولة البيع لأو الإيجار المحددة من قيمة العقد؟، أو غيرها من المخالفات العقارية؟، إذا يمكنك تقديم البلاغ عبر تطبيق ” وسطاء عقاريون ” ، من خلال الأجهزة الذكية.

وأضافت الجمعية روابط للأجهزة الذكية ” iOS ” ، و ” ANDROID ” ، لتقديم الشكوى من خلالهما عبر التطبيق السابق ذكره.

والروابط كالتالي:

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