بدء القبول والتسجيل بمعهد البيان لإعداد معلمات القرآن في نعجان

علي القحطاني(صدى):

أعلن المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالخرج, عن بدء القبول والتسجيل في معهد البيان لإعداد معلمات القرآن في مركز نعجان.

واشترط المعهد أن تكون المتقدمة حافظة لجزئين من القرآن الكريم، ولايقل مؤهلها الدراسي عن شهادة الثانوية العامة، ولا يزيد عمرها عن 40 علماً، وأن تجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها إدارة المعهد، وستكون الأفضلية في القبول للأكثر حفظاً ، وللأعلى مؤهلاً .

ويشتمل برنامج الدبلوم الذي يعقد لمدة سنتين على حفظ ودراسة علوم القرآن الكريم والتجويد والتفسير والعقيدة والفقه وطرق التدريس، وتمنح الدارسة دبلومًا شرعيًا معتمدًا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.