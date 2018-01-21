سعيا لتوطين 12 نشاطا.. ” العمل ” تطلق برامج تدريبية بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

أطلقت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مجموعة من برامج الدعم التدريبية والتأهيلية للأنشطة المستهدفة بالتوطين في منطقة الحدود الشمالية، وذلك في إطار برنامج ” التوطين الموجه ” بالمنطقة.

وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المنظومة ستقدم الدعم في مجالات عديدة، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيلهم عبر منصة ” دروب ” ، وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة “وصول” ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة ” قرة ” ، للماسهمة في توطين 12 نشاطًا في منطقة الحدود الشمالية.

ويشارك بعض الوزارات الأخرى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تدشين هذا البرنامج، كوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة لمركز بناء للأسر المنتجة ” جني “.

يُذكر أن الأمير فيصل بن خالد سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، كان قد وقع مع الدكتور علي بن ناصر، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم إطلاق برنامج التوطين الموجه بالمنطقة.