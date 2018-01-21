” لا يطيح ” .. مبادرة من هيئة السياحة للحفاظ على المباني التراثية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت هيئة السياحة والتراث، عن دعمها الأفراد والمجتمعات المحلية في المحافظة على المباني التراثية، وإعادة تأهيلها واستثمارها اقتصادياً وسياحياً، من خلال مبادرة ” لا يطيح ” .

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على التراث الوطني وتأهيله، وتحقيق مشاركة واسعة للمجتمع المحلي في هذا المجال، وبناء قدرات الأفراد والمجتمعات المحلية في مجالات الحماية والمحافظة والترميم والتأهيل، وتوفير فرص عمل جديدة لفئات المجتمع المحلي.