تغير في موعد صرف 4 دفعات من ” حساب المواطن ” بسبب الإجازات

حمود العنزي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، من قبل، عن صرف البدل للمستفيدين بشكل دوري، يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم بعده أو قبله في حال تصادف اليوم عطلة نهاية الأسبوع.

وفي هذا السياق، تصرف الدفعة الثالثة والرابعة من الدعم في موعد غير يوم 10 من الشهر الميلادي؛ نظراً لموافقة يوم 10 عطلة أسبوعية.

و تصرف الدفعة الثالثة من الدعم، يوم الأحد 11 فبراير، والدفعة الرابعة يوم الخميس 9 مارس، وكذلك الدفعة التاسعة يوم الخميس 9 أغسطس، وأيضاً تصرف الدفعة الثانية عشرة من حساب المواطن نوفمبر الأحد 11 نوفمبر.

أما باقي الدفعات فتصرف في موعدها من كل شهر، فتصرف الدفعة الخامسة من حساب المواطن الثلاثاء 10 إبريل، والدفعة السادسة الأربعاء 10 مايو، والدفعة السابعة الأحد 10 يونيو، والدفعة الثامنة الثلاثاء 10 يوليو، والدفعة العاشرة الاثنين 10 سبتمبر، والدفعة الحادية عشرة من حساب المواطن أكتوبر أربعاء، والدفعة الثالثة عشرة الاثنين 10 ديسمبر.

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بإدخال البيانات: ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.