بالفيديو.. فتاة تواجه صديقتها بتحدي الثقة ورد فعل صادم للأخيرة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض تحدى الثقة بين صديقتين.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تؤدي اختبار ثقة صديقتها بإلقاء نفسها بشكل مفاجئ على صديقتها، وكأنها تسقط لتختبر مدى سرعة استجابتها في حمايتها من السقوط، وهو ما أثبتته صديقتها مؤكدة أنها محل ثقة.