بالفيديو.. فتاة تواجه صديقتها بتحدي الثقة ورد فعل صادم للأخيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض تحدى الثقة بين صديقتين.
وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تؤدي اختبار ثقة صديقتها بإلقاء نفسها بشكل مفاجئ على صديقتها، وكأنها تسقط لتختبر مدى سرعة استجابتها في حمايتها من السقوط، وهو ما أثبتته صديقتها مؤكدة أنها محل ثقة.
How much do ya trust your friends? 🤔😂Sophie Craig Jahannah James KT Beard
Posted by UNILAD on Friday, January 19, 2018
السعودي[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 16 دقيقة
على قولة الحساوي لعن ابو القاز لا ولع بهله