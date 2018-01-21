  • الأحد 21

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. محكمة كويتية تقضي بحبس كاتب صحفي أساء لدولة خليجية عبر ” تويتر “

محكمة كويتية تقضي بحبس كاتب صحفي أساء لدولة خليجية عبر ” تويتر “

محكمة كويتية تقضي بحبس كاتب صحفي أساء لدولة خليجية عبر ” تويتر “
خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية،اليوم الاحد، أمرًا بسجن كاتب صحفي لمدة 5 سنوات؛ على خلفية الإساءة لدولة خليجية.

وكان الكاتب أساء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لدولة خليجية؛ بناءً عليه تم إحالته للمحاكمة بتهمة إساءة استعمال الهاتف والإساءة لدولة صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة معها.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 26 دقيقة

الكويت معروف وجود لصحفيين عملاء المجوس ايران

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين من صحفى الكويت ومن مسؤل فى الجزائرنحمدهُ ونشكرهُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *