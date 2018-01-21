محكمة كويتية تقضي بحبس كاتب صحفي أساء لدولة خليجية عبر ” تويتر “
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية،اليوم الاحد، أمرًا بسجن كاتب صحفي لمدة 5 سنوات؛ على خلفية الإساءة لدولة خليجية.
وكان الكاتب أساء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لدولة خليجية؛ بناءً عليه تم إحالته للمحاكمة بتهمة إساءة استعمال الهاتف والإساءة لدولة صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة معها.
الخالدي[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 26 دقيقة
الكويت معروف وجود لصحفيين عملاء المجوس ايران
رعد ***[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين من صحفى الكويت ومن مسؤل فى الجزائرنحمدهُ ونشكرهُ