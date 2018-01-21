رئيس وزراء الجزائر: لن نسمح بالإساءة للمملكة

نايف السالم(صدى):

شدد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي، أمس السبت، على أن الجزائر لن تسمح أبدًا بالإساءة إلى المملكة وقادتها.

وجاء تصريح ” أويحيي ” على خلفية ظهور لافتة مسيئة للمملكة، رفعها مشجعون أحد الأندية المحلية خلال الشهر الماضي، حيث أشار إلى أن الجزائر تجرم الإساءة إلى المسؤولين الأجانب.

وفي السياق ذاته لفت إلى الدور الذي تقدمه المملكة لدعم القضية الجزائرية، متابعًا: ” تربطنا علاقات مميزة بالمملكة، ويجب ان لا ننسى أن السفير السعودي دخل مقر الأمم المتحدة عام، 1955 وهو حاملا للعلم الجزائري، دعما للقضية الجزائرية “.