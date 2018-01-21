ثمانيني سوري يسقط ميتا قبل إكماله آذان الظهر بأحد مساجد جدة

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد، بمحافظة جدة، يحيى الملاي، عن وفاة ثمانيني سوري يدعى محمد علي بكر، أثناء رفعه آذان الظهر، أمس السبت.

وأكد ” المالكي ” ، أن المقيم السوري كان يرفع الآذان بمسجد أنس بن مالك بحي الصفا، لكنه ليس مؤذناً رسمياً، إنما هو اعتاد على رفع الآذان إذا تأخر المؤذن.

أشار إلى أنه سقط ميتاً قبل أن يكمل آذان ظهر أمس، مضيفاً انه من جماعة المسجد ومشهود له بالخير.