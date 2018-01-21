بعد إصابته بالعمود الفقري.. استشهاد عريف بجازان

تركي السالم(صدى):

استشهد العريف محمد بن عبده البركاتي، أمس السبت، جراء إصابته في العمود الفقري قبل شهرين، أثناء دفاعه عن الأرض والوطن بالحد الجنوبي.

ويبلغ ” البركاتي ” 31 عامً من عمره، وهو أحد منسوبي حرس الحدود بجازان، حيث نقل إلى مستشفى قوات الأمن بالرياض قبل أن يستشهد فيها.

وأشارت مصادر، إلى أن جثمان الشهيد سيصل إلى جدة، ومن ثم ينتقل إلى مسفط رأسه في قرية الوسقط بمحافظة الليث.