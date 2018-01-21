بالصور.. إعدام 1500 دجاجة فاسدة شرق الطائف
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إعدام 1500 دجاجة فاسدة بشرق الطائف، مشيرة إلى تطبيق الأنظمة الجزائية بحق المخالفين.
وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية شرق الطائف الفرعية تعدم 1500 دجاجة فاسدة، بعد أن قامت قوة أمن المهمات بضبط الكمية في احدى نقاط التفتيش، فيما جرى تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين ” .
صريح[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
عبارة اتلاف افضل من اعدام
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25814 ] نشر منذ 19 دقيقة
تمام👍