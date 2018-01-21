بالصور.. إعدام 1500 دجاجة فاسدة شرق الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إعدام 1500 دجاجة فاسدة بشرق الطائف، مشيرة إلى تطبيق الأنظمة الجزائية بحق المخالفين.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية شرق الطائف الفرعية تعدم 1500 دجاجة فاسدة، بعد أن قامت قوة أمن المهمات بضبط الكمية في احدى نقاط التفتيش، فيما جرى تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين ” .