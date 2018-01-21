ياسمين صبري تثير غضب مخرج ” الديزيل ” بسبب توترها

نورة الشهري(صدى):

أكدت مصادر في فيلم الديزل توتر الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” أثناء أداء مشاهدها في الفيلم، حيث كانت قلقة أثناء أدائها لإحدي المشاهد.

وأوضحت المصادر أن المشهد كان عبارة عن وقوف ياسمين أمام المرآة، متحدثة مع أحد الأشخاص الموجودين بالغرفة، ولكنها كانت تنسى جملها الحوارية، حيث أعادت المشهد عدة مرات على مدار 7 ساعات، ما أثار غضب المخرج ” كريم السبكي ” .

وأشارت إلى أن ” كريم السبكي ” جلس مع ياسمين صبري منفردين، وطلب منها التركيز لإنجاز المشهد المشار إليه، وهو ما نجحت فيه في نهاية الأمر.

يُذكر أن فيلم ” الديزل ” من بطولة محمد رمضان وهنا شيحة وفتحي عبدالوهاب وشيماء سيف ومحمد ثروت، وهو العمل الثاني بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري بعد مسلسل ” الأسطورة ” والذي حقق نجاحًا كبيرًا.