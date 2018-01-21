القبض على خلية إرهابية تديرها إيران لتنفيذ عمليات تخريبية بالبحرين

المنامة(صدى):

نجحت داخلية البحرين، اليوم الاحد، في إحباط مخططات إرهابية؛ كانت تستهدف اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، ورجال الأمن، وحرق، وتدمير المنشأت النفطية.

وفي السياق ذاته أوضحت الداخلية، أنه تم القبض على عدد من المطلوبين الخطرين في جرائم إرهابية، و تم العثور على مغلفات تحتوي على مبالغ خُصصت كمكافآت للإرهاب والتخريب.

وقالت إن الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها تديرها عناصر في إيران، بالتنسيق مع الحرس الثوري والحشد الشعبي، في العراق، وحزب الله في لبنان.