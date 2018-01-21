5 أسئلة هامة وردت إلى ” التواصل العدلي ” خلال أسبوع

عادل الحربي (صدى):

أعلن حساب التواصل الاجتماعي المختص بالرد على استفسارات المواطنين العدلية، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت إلى الحساب خلال الأسبوع الماضي.

وجاء السؤال الأول، عن بيانات طالب التنفيذ في نموذج ” طلب التنفيذ الإلكتروني “، هل هي بيانات الطالب الأصلي أم يجوز أن يكون وكيله، فيما جاء الرد بأن يلزم تسجيل بيانات طالب التنفيذ وكذلك بيانات وكيله إن وجد.

فيما تسائل المواطنون عن صك الزواج الخاص، عند تلفه أين وكيف يحصل المستفيد على بديل له، وأجاب الحساب بأن عليه التقدم إلى المحكمة التي يتبعها المأذون بطلب إصدار بدل تالف.

وتسائلت زوجة هل تستطيع إصدار صك طلاق بدل مفقود علماً بأن لديها صورة منه، فيما أجاب الحساب بالإيجاب عن طريق مراجعة الدائرة مصدرة الصك.

والسؤال الرابع عن مكان وطريقة رفع قضية حضانة على الزوج، وهل يمكن توكيل شخص آخر بالقيام بذلك، وقال الحساب إنه يتم رفع دعوى الحضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية، كما يمكن رفعها عن طرؤيق وكيل.

وقال الحساب للسؤال الأخير، إن البصمة تغني عن طلب المعرفين سواء للرجال أو النساء.