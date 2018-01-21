اليوم.. الخدمة المدنية تستقبل المدعوات المتقدمات على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، اليوم الأحد، في استقبال المدعوات لمطابقة بياناتهن من المتقدمات على الوظائف التعليمية، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم 6/5/1439هـ.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حمد المنيف، في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، انه سيتم استقبال المدعوات خلال أوقات العمل الرسمية في أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، على أن يصطحبن أصول الوثائق المطلوبة معهن.

كما أشار إلى أن الوزارة تدعو، اليوم، 6 من المتقدمين على الوظائف التعليمية والذين يمثلون من تم ترشيحهم مبدئيًا كبدلاء؛ لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.