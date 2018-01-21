جامعة الملك خالد تفتح باب القبول في 30 برنامجا للماجستير والدكتوراة

نايف السالم(صدى):

بدأت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك خالد اليوم، استقبال طلبات القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراة للعام الجامعي 1439/1440هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني هنا ، ويستمر القبول إلى يوم السبت 17جمادى الأولى الجاري.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أن القبول متاح في 30 برنامجا للماجستير والدكتوراة، منها عدد من البرامج المستحدثة التي تمت الموافقة عليها واعتمادها لهذا العام، مشيراً إلى أن القبول في برامج الماجستير يشمل 20 برنامجا في كليات الشريعة وأصول الدين والتربية والعلوم الإنسانية، والعلوم، واللغات والترجمة، والعلوم الإدارية والمالية، أما برامج الدكتوراه فهي في كليات الشريعة وأصول الدين و التربية و العلوم الإنسانية.

وأبان آل فائع أن هذه المرحلة الأولى من القبول خاصة بالبرامج الأكاديمية، أما البرامج المدفوعة الرسوم فسيتم الإعلان عن القبول فيها خلال الشهرين المقبلين، موضح أن العمادة تعمل حاليا على التنسيق مع كليات الجامعة لاستحداث عدد من برامج الدراسات العليا النوعية، التي تلبي حاجة المجتمع العلمي وسوق العمل.