بعد وفاته.. ” المغامسي ” معلقا: خاتمة طيبة لـ ” التويجري “

عادل الحربي(صدى):

أشار الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، اليوم الأحد، إلى أن خاتمة الشيخ عبد العزيز بن صالح التويجري خاتمة طيبة.

وعلق ” المغاكسي ” على وفاة ” التويجري ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا:” رحِمَ الله الشيخ الجليل عبدالعزيز بن صالح التويجري. نحسبه والله حسيبه ممن قال الله فيهم ” رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ” خاتمة طيبة جاءتْ بعد قطع المفاوز من أجل الدعوة إلى الله. اللهّم طيّبْ جسده في الأرضين وأكرمْ روحه في عليين ” .

يجدر الإشارة إلى أن الشيخ ” التويجري ” ، قُتل برصاص مسلحين مجهولين في غينيا،الثلاثاء الماضي؛ خلال تواجده ضمن بعثة دعوة وبناء مساجد.