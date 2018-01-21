توجيهات بالبدء في مشروع دراسة استغلال مواقع التواصل في نشر الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، توجيهات إلى مركز البحوث والدراسات، بشأن البدء في مشروع دراسة عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الإرهابي من خلال الجماعات المتطرفة.

حيث يشمل المشروع دور الهيئة في الوقاية والعلاج منها، على أن يتم تقديم معرفةً نظريةً وتطبيقيةً إلى المهتمين، تساهم في تطوير العمل الوقائي والعلاجي لمواجهة الفكر الإرهابي.

وأعلن المركز، أنه سيعقد 4 ورش عمل تشمل عدداً من المحاور المتعلقة بموضوع الدراسة؛ للخروج بدراسة تقريرية ميدانية بناء عليها يكتمل التوصيف.