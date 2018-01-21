وصفات طبيعية للحفاظ على لون الشعر المصبوغ

مدريد(صدى):

للحفاظ على لون الشعر المصبوغ جذاباً، ينبغي العناية به بالطريقة المثلى ليدوم مدة أطول بمظهر متناسق وجميل، إذ يظهر الشعر المصبوغ مع مرور الوقت بألوان مختلطة بين لون الصباغة ولون الشعر الطبيعي، مما يفقده جاذبيته وجماله.

قالت أوليجا بيدرو، خبيرة التجميل الإسبانية إن هناك وصفات طبيعية جيدة للحفاظ على لون الشعر وتثبيته مدة أطول وذلك حسب لونه بالطرق التالية:

– بالنسبة للشعر الأسود يستخدم نقيع البقدونس وإكليل الجبل والقصعين لغسل الشعر عدة مرات بعد استخدام الشامبو مرة أسبوعياً.

– للألوان الفاتحة يستخدم نقيع البابونج والقيصوم والأقحوان بنسب متساوية لغسل الشعر عدة مرات بعد استخدام الشامبو، مرة أسبوعياً.

– للألوان الغامقة يستخدم نقيع من نبات القصعين وأوراق الشاي الأسود واستعماله كغسول للشعر مرتين أسبوعياً.

وعند الرغبة في تفتيح اللون دون إزالته يستعمل عصير الليمون الصافي المضاف إليه الماء وقطرات من خل التفاح، ويبلل به الشعر جيداً قبل الشطف، وهذه الوصفة لمرة واحدة فقط أو تكرر لحين الحصول على اللون الفاتح المرغوب.

كما يمكن استخدام الحناء للحصول على لون حسب لون الشعر الطبيعي كالتالي:

– إذا كان الشعر أبيض فإنها تكسبه اللون البرتقالي الفاتح القريب من لون الجزر.

– إذ وضعت على اللون الأسود تكسبه اللون الأحمر الداكن.

وتستعمل الحناء بإضافة الزيوت الطبيعية لها كي لا تتسبب في جفاف للشعر.