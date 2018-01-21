استئصال ورم عقدي عصبي من صدر طفلة تبلغ ٩ سنوات

أبها(صدى):

نجح فريق طبي مختص في مستشفى أبها للولادة والأطفال في استئصال ورم عقدي عصبي بالصدر لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات .

وقام الفريق الجراحي باستئصال الورم الذي يصل طوله إلى 11 سم، ملتصق بالشريان الأورطي والأوردة بالصدر خلف الرئة ونافذ للعمود الفقري، في حالة نادرة وبشكل كامل، وقد تماثلت الطفلة للشفاء التام بفضل الله تعالى وعادت للمنزل دون الحاجة لعلاج كيميائي.

يذكر أن قسم جراحه الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال يعد من أكبر أقسام جراحة الأطفال بالمنطقة، ويضطلع بعمل جراحات الأطفال وحديثي الولادة ومناظير الأطفال، حيث أجرى القسم العام الماضي أكثر من 1350 عملية منها 145 حالة حديثي ولادة بين فتوق بالحجاب الحاجز واصلاح المريء المقطوع وفتق البطن المفتوح وسدد الامعاء، كما أجرى إصلاح 16 حالة لمرض هيرشسبرنق وكذلك 96 حالة إصلاح الأحليل النازل، وأكثر من 167 حاله جراحيه بالمنظار الطبي.

كما يشمل المستشفى على تخصص نساء وولادة وتخصص الأطفال العامة والجراحية، إلى جانب العناية المركزة لحديثي الولادة، والعناية المركزة للأطفال والطوارئ للنساء والأطفال.