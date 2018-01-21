مؤسسة أمريكية تشيد بدور سمو ولي العهد في محاربة الفساد

نايف السالم(صدى):

أشاد تقرير أمريكي أمس، بالحملة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضد الفساد، واصفًا إياه بـ ” الرجل المناسب في المكان المناسب ” .

وأشار التقرير إلى نجاح الاكتتاب في أسهم شركة ” أرامكو ” السعودية؛ ما يؤدي إلى من دعم الثقة الدولية، كذلك إعادة هيكلة الاقتصاد، ودعم العلاقات السعودية مع دول مختلفة كـ ” الصين ” .

وفي نفس السياق أوضحت، مؤسسة المجلس الأطلسي المعنية بالشئون السياسية والاقتصادية الدولية، أن الحملة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان تُعزز الشفافية، وتؤكد أن لا أحد فوق القانون، كما أرسلت رسائل عديدة إلى الخارج.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق لجنة لمكافحة الفساد يترأسها بنفسه، تستهدف القضاء على الفساد، عن طريق استهداف المسئولين في قضايا الفساد، وإعادة فتح التحقيق في قضايا مضي عليها 8 سنوات.