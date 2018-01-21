بالفيديو.. رجل يلجأ لحيلة جديدة لإنقاص وزن زوجته
أقدم رجل على مطاردة زوجته داخل المنزل وخارجه لمنعها من تناول الطعام بعد أن وعدت باتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن.
حيث عانى الرجل مع زوجته التي لا تتوقف عن تناول الطعام ليلا حتى أنها لجأت لربط الطعام على ساقها للتسلل به لداخل المنزل ولكنها فشلت في ذلك بعد أن أمسك بها زوجها.
The struggles of trying to get someone to stick to their NY resolution 😂😂Cot Dammit Elizabeth
Posted by UNILAD on Friday, January 19, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3091 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههههههههه