دراسة: كلما بلغت المرأة مبكرا زادت نسبة إصابتها بأمراض القلب

لندن(صدى):

أظهرت نتائج دراسة بريطانية، أجريت على أكثر من 500 ألف بالغ في منتصف العمر، إلى أن الفتيات الائي يبلغن قبل سن الثانية عشرة، تزيد معدلات إصابتهن بأمراض القلب والجلطة الدماغية في مرحلة متقدمة من حياتهن.

وأوضح الباحثون، أن احتمال إصابة النساء اللائي بدأ الحيض لديهن قبل بلوغهن 12 عامً بمرض في شرايين القلب، زاد بنسبة 10% مقارنة باللائي بدأ حيضهن عند سن الثالثة عشرة أو أكثر.

وفي سياق متصل، أشار الباحثون، إلى أن الدراسة بيَّنت أن النساء اللائي انقطع الطمث قبل سن الـ47 زاد لديهن خطر الإصابة بأمراض شرايين القلب بنسبة 33%، واحتمال إصابتهن بجلطة دماغية ارتفع بنسبة 42%، مقارنة باللائي انقطع طمثهن في وقت متأخر عن ذلك.