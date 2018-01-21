بالصور.. ضبط نصف طن من الحشيش بحوزة ٣٠ مهربا

سعيد العجل(صدى):

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنّه في إطار الجهود الأمنية المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة؛ فقد تمكّن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية للمملكه (جازان، نجران، عسير) خلال الفترة من ٢٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ إلى ٣ / ٥/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب (٦١٣،٨) ستمائة وثلاثة عشر كيلوجرام وثمانية جرامات من الحشيش المخدر.

وأضاف المتحدث الرسمي بأنه تم رصد عدة أشخاص اثناء محاولاتهم تهريب المواد المخدرة للمملكه مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٣٠) ثلاثين مهربًا، منهم (١٥) خمسة عشر مهربًا إثيوبيي الجنسية و(١٤) أربعة عشر مهربًا من الجنسية اليمنية و(١) واحد سعودي الجنسية، وبحوزتهم المواد المخدرة. مبينًا أنه تم في حينه إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وأكد المتحدث الرسمي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لتهريب هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته ، وأنهم سيضربون بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة واللوائح والتي تجرم تهريب المواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها.