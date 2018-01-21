الأهلي يخشى من مصير ” الهلال ” في مواجهة العروبة

طلال الغامدي(صدى):

يشهد الدور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاحد، منافسة جديدة بين فريقي الأهلي والعروبة على ملعب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة 6:45.

ويخوض الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة، إلا أنه يخشى من مفاجأت العروبة، خاصة عقب خروج الهلال متصدر دوري المحترفين، والفريق الأفضل أسيويا أمس في مواجهة القادسية؛ وهو ما فاجأ الجميع.

ويترقب الجميع مباراة اليوم، التي من الممكن أن تشهد استمرار لمفاجأت العروبة الذي نجح في الصعود بعد هزيمة أحد الذي يلعب بدوري المحترفين، بهدف في دور الـ32.