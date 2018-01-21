الرضاعة الطبيعية تقلل من احتمال الإصابة بالسكري لدى الأمهات

متابعات(صدى):

كشف الأطباء، عن فوائد جديدة للرضاعة الطبيعية على الأبناء، حيث يرتبط طول فترة الرضاعة الطبيعية بتراجع خطر الإصابة بمرض السكري عند الأمهات.

وأجرى الباحثون، دراسة على بيانات 1238 أماً لم يكن مصابات بالسكري في البداية، وأصيب 182 بالمرض خلال 25 سنة تالية.

وأظهرت النتائج، أن احتمال الإصابة بالسكري لدى الأمهات اللائي أرضعن أولادهن بشكل طبيعي لمدة 6 أشهر، قلت بنسبة 48% مقارنة بالأمهات الأخريات.

وطالب الأطباء، الأمهات أن يواصلن رضاعة أولادهن حتى عمر ستة أشهر على الأقل؛ ما يقل من خطر إصابة الرضع بأي عدوى في الأذن والجهاز التنفسي والموت المفاجئ للرضع والحساسية والبدانة والسكري.