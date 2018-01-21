مورينيو : سانشيز بات قريبا جدا من اليونايتد

نواف السالم(صدى):

صرح ” مورينيو ” عقب مباراة بيرنلي في الجولة الـ24 من البريميير ليج والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف، بأن لاعب الأرسنال، ليكسيس سانشيز، بات قريبا جدا جدا جدا، مؤكدًا أن الصفقة أوشكت على الانتهاء.

وتدور مفاوضات بين إدارتا المان يونايتد وأرسنال منذ عدة أيام على إجراء صفقة تبادلية بحيث ينتقل سانشيز للأول، مقابل رحيل لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان للأخير.

وفي السياق ذاته قال ” مورينيو ” ، إنه متفائل جدا بهذه الصفقة ومتوقع لها نجاح كبير، مضيفا: ” أنا إيجابي وأعرف أن إدارة النادي تفعل ما بوسعها وملاك النادي منحوا الضوء الأخضر “.

وأنهي حديثه قائلا ” لا توجد منافسة حقيقية داخل الفريق حتى الآن، لدينا 4 لاعبين في الخط الأمامي، يلعب منهم ثلاثة ” ، متابعًا: ” نريد امتلاك حلول أكثر في الهجوم، ونحتاج لمنافسة أكبر”.

وأشارت مصادر إلى أنه من المتوقع أن يمتد عقد سانشيز مع اليونايتد لـ4 مواسم ونصف، وبراتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني (397 ألف يورو).