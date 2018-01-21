بالصور.. القبض على 1254 شخص من مخالفي نظام الإقامة والعمل

حسين العلي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي عن تمكن دوريات المجاهدين بالعاصمة المقدسة من القاء القبض علي عدد 1254 شخص من مخالفي نظام الاقامة والعمل .

وكذلك القبض علي عدد 60 شخص حالة اشتباة سلمو للجهة المختصة ضمن الحملات الأمنية المشتركة وكان ذلك من تاريخ 1439/3/27 حتي تاريخ 1439/4/27 هـ .

وذكر السلمي أن دوريات المجاهدين تشارك بفاعلية ضمن حملة وطن بلا مخالف مع القطاعات الأمنية الأخري ذات العلاقة.