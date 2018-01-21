بالصور.. القبض على 1254 شخص من مخالفي نظام الإقامة والعمل
أوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي عن تمكن دوريات المجاهدين بالعاصمة المقدسة من القاء القبض علي عدد 1254 شخص من مخالفي نظام الاقامة والعمل .
وكذلك القبض علي عدد 60 شخص حالة اشتباة سلمو للجهة المختصة ضمن الحملات الأمنية المشتركة وكان ذلك من تاريخ 1439/3/27 حتي تاريخ 1439/4/27 هـ .
وذكر السلمي أن دوريات المجاهدين تشارك بفاعلية ضمن حملة وطن بلا مخالف مع القطاعات الأمنية الأخري ذات العلاقة.
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